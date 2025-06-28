В США внезапно уволили трех прокуроров, которые вели дела о штурме Капитолия, - AP

Два анонимных источника издания сообщили, что Министерство юстиции США уволило по меньшей мере трех прокуроров, причастных к уголовным делам, связанным с беспорядками в Капитолии США.

Сообщается, что это последние шаги администрации президента Доанльда Трампа, направленные против адвокатов, причастных к массовому преследованию нападения 6 января 2021 года.

Как оказалось, среди уволенных - два адвоката, которые работали руководителями судебных преследований 6 января в офисе прокурора США в Вашингтоне, а также линейный адвокат, который вел расследование по делам, связанным с нападением на Капитолий.

Письмо, полученное одним из прокуроров, было подписано генеральным прокурором Пэм Бонди. В письме не была указана причина их увольнения, но отмечалось, что оно вступило в силу немедленно.