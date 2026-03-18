США раптово зняли санкції проти пов'язаних із Росією осіб і компаній

Згідно з рішенням OFAC, санкції зняли з:

Євгенії Тюрікової (громадянка РФ, народилася в Севастополі й очолювала підрозділ підсанкційного "Сбербанку");

Бориса Воронцова (громадянин РФ);

Берка Тюркена (громадянин Туреччини, глава турецької Bsb Group).

Turken Dijital Matbaa Teknolojileri;

BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri AS;

FUTURIS FZE.

За даними Мінфіну США, Берк Тюркен і пов'язані з ним компанії, включно з Turken Dijital Matbaa Teknolojileri, брали участь у схемах, які забезпечували можливість закупівлі технологій для підсанкційних російських структур, зокрема пов'язаних із розвідслужбами РФ.

Як зазначали у відомстві, йшлося про посередницьку діяльність, що включала організацію платежів, логістики та поставок через треті країни, що давало змогу обходити чинні обмеження і продовжувати доступ до необхідних технологічних компонентів.