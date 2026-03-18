США раптово зняли санкції проти пов'язаних із Росією осіб і компаній

США вивели із санкційного списку три компанії і трьох осіб, які пов'язані з Росією. Причина таких дій не пояснюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).
Згідно з рішенням OFAC, санкції зняли з:
За даними Мінфіну США, Берк Тюркен і пов'язані з ним компанії, включно з Turken Dijital Matbaa Teknolojileri, брали участь у схемах, які забезпечували можливість закупівлі технологій для підсанкційних російських структур, зокрема пов'язаних із розвідслужбами РФ.
Як зазначали у відомстві, йшлося про посередницьку діяльність, що включала організацію платежів, логістики та поставок через треті країни, що давало змогу обходити чинні обмеження і продовжувати доступ до необхідних технологічних компонентів.
Нагадаємо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон тимчасово послабив санкції проти російської нафти для "стабілізації світового ринку" на тлі енергетичної кризи.
Зокрема, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) видало ліцензії, що дозволили угоди з нафтою РФ, завантаженою на судна до 12 березня.
Такі кроки Білого дому були зумовлені різким стрибком цін через війну США та Ізраїлю проти Ірану і перебої в торгівлі через Ормузьку протоку.