США внезапно сняли санкции против связанных с Россией лиц и компаний

США вывели из санкционного списка три компании и трех человек, которые связаны с Россией. Причина таких действий не объясняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Согласно решению OFAC, санкции сняли с:
По данным Минфина США, Берк Тюркен и связанные с ним компании, включая Turken Dijital Matbaa Teknolojileri, участвовали в схемах, которые обеспечивали возможность закупки технологий для подсанкционных российских структур, в том числе связанных с разведслужбами РФ.
Как отмечали в ведомстве, речь шла о посреднической деятельности, включавшей организацию платежей, логистики и поставок через третьи страны, что позволяло обходить действующие ограничения и продолжать доступ к необходимым технологическим компонентам.
Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон временно ослабил санкции против российской нефти для "стабилизации мирового рынка" на фоне энергетического кризиса.
В частности, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии, разрешившие сделки с нефтью РФ, загруженной на суда до 12 марта.
Такие шаги Белого дома были обусловлены резким скачком цен из-за войны США и Израиля против Ирана и перебоев в торговле через Ормузский пролив.