США внезапно сняли санкции против связанных с Россией лиц и компаний

Согласно решению OFAC, санкции сняли с:

Евгении Тюриковой (гражданка РФ, родилась в Севастополе и возглавляла подразделение подсанкционного "Сбербанка");

Бориса Воронцова (гражданин РФ);

Берка Тюркена (гражданин Турции, глава турецкой Bsb Group).

Turken Dijital Matbaa Teknolojileri;

BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri AS;

FUTURIS FZE.

По данным Минфина США, Берк Тюркен и связанные с ним компании, включая Turken Dijital Matbaa Teknolojileri, участвовали в схемах, которые обеспечивали возможность закупки технологий для подсанкционных российских структур, в том числе связанных с разведслужбами РФ.

Как отмечали в ведомстве, речь шла о посреднической деятельности, включавшей организацию платежей, логистики и поставок через третьи страны, что позволяло обходить действующие ограничения и продолжать доступ к необходимым технологическим компонентам.