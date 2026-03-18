США раптово зняли санкції проти пов'язаних із Росією осіб і компаній

23:24 18.03.2026 Ср
З-під обмежень вивели три компанії та трьох осіб
aimg Іван Носальський
США раптово зняли санкції проти пов'язаних із Росією осіб і компаній Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США вивели із санкційного списку три компанії і трьох осіб, які пов'язані з Росією. Причина таких дій не пояснюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

Читайте також: "Я хотів би": Трамп зробив несподівану заяву про санкції проти Росії

Згідно з рішенням OFAC, санкції зняли з:

  • Євгенії Тюрікової (громадянка РФ, народилася в Севастополі й очолювала підрозділ підсанкційного "Сбербанку");
  • Бориса Воронцова (громадянин РФ);
  • Берка Тюркена (громадянин Туреччини, глава турецької Bsb Group).
  • Turken Dijital Matbaa Teknolojileri;
  • BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri AS;
  • FUTURIS FZE.

За даними Мінфіну США, Берк Тюркен і пов'язані з ним компанії, включно з Turken Dijital Matbaa Teknolojileri, брали участь у схемах, які забезпечували можливість закупівлі технологій для підсанкційних російських структур, зокрема пов'язаних із розвідслужбами РФ.

Як зазначали у відомстві, йшлося про посередницьку діяльність, що включала організацію платежів, логістики та поставок через треті країни, що давало змогу обходити чинні обмеження і продовжувати доступ до необхідних технологічних компонентів.

Послаблення санкцій проти російської нафти

Нагадаємо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон тимчасово послабив санкції проти російської нафти для "стабілізації світового ринку" на тлі енергетичної кризи.

Зокрема, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) видало ліцензії, що дозволили угоди з нафтою РФ, завантаженою на судна до 12 березня.

Такі кроки Білого дому були зумовлені різким стрибком цін через війну США та Ізраїлю проти Ірану і перебої в торгівлі через Ормузьку протоку.

