США раптово зняли санкції проти пов'язаних із Росією осіб і компаній

США вивели із санкційного списку три компанії і трьох осіб, які пов'язані з Росією. Причина таких дій не пояснюється.

Згідно з рішенням OFAC, санкції зняли з: Євгенії Тюрікової (громадянка РФ, народилася в Севастополі й очолювала підрозділ підсанкційного "Сбербанку");

Бориса Воронцова (громадянин РФ);

Берка Тюркена (громадянин Туреччини, глава турецької Bsb Group).

Turken Dijital Matbaa Teknolojileri;

BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri AS;

FUTURIS FZE. За даними Мінфіну США, Берк Тюркен і пов'язані з ним компанії, включно з Turken Dijital Matbaa Teknolojileri, брали участь у схемах, які забезпечували можливість закупівлі технологій для підсанкційних російських структур, зокрема пов'язаних із розвідслужбами РФ. Як зазначали у відомстві, йшлося про посередницьку діяльність, що включала організацію платежів, логістики та поставок через треті країни, що давало змогу обходити чинні обмеження і продовжувати доступ до необхідних технологічних компонентів.