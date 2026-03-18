США внезапно сняли санкции против связанных с Россией лиц и компаний
США вывели из санкционного списка три компании и трех человек, которые связаны с Россией. Причина таких действий не объясняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Согласно решению OFAC, санкции сняли с:
- Евгении Тюриковой (гражданка РФ, родилась в Севастополе и возглавляла подразделение подсанкционного "Сбербанка");
- Бориса Воронцова (гражданин РФ);
- Берка Тюркена (гражданин Турции, глава турецкой Bsb Group).
- Turken Dijital Matbaa Teknolojileri;
- BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri AS;
- FUTURIS FZE.
По данным Минфина США, Берк Тюркен и связанные с ним компании, включая Turken Dijital Matbaa Teknolojileri, участвовали в схемах, которые обеспечивали возможность закупки технологий для подсанкционных российских структур, в том числе связанных с разведслужбами РФ.
Как отмечали в ведомстве, речь шла о посреднической деятельности, включавшей организацию платежей, логистики и поставок через третьи страны, что позволяло обходить действующие ограничения и продолжать доступ к необходимым технологическим компонентам.
Ослабление санкций против российской нефти
Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон временно ослабил санкции против российской нефти для "стабилизации мирового рынка" на фоне энергетического кризиса.
В частности, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии, разрешившие сделки с нефтью РФ, загруженной на суда до 12 марта.
Такие шаги Белого дома были обусловлены резким скачком цен из-за войны США и Израиля против Ирана и перебоев в торговле через Ормузский пролив.