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США работают с Польшей над возможностью передачи Украине истребителей, - CNN

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Вашингтон, Воскресенье 06 марта 2022 08:43
США работают с Польшей над возможностью передачи Украине истребителей, - CNN Фото: МиГ-29 ВВС Польши (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

США работают с Польшей над возможностью передачи Варшавой истребителей Украине, а также проводят консультации с другими союзниками. Информацию об этом подтвердил представитель Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы страны Восточной Европы отправили истребители в его страну.

В рамках переговоров с Польшей США определяют, какие "возможности мы могли бы предоставить для Польши, если она решит перебросить самолеты в Украину", сказал представитель Белого дома, который не стал уточнять, какие варианты рассматриваются.

Представитель сказал, что отправка истребителей в Украину является "суверенным решением, которое должна принять любая страна", и отметил, что необходимо проработать множество логистических вопросов, в том числе то, как самолеты будут переброшены из Польши в Украину.

Два депутата Конгресса США, участвовавшие в разговоре с украинским президентом в Zoom в субботу, заявили, что Зеленский сказал, что Польша дала понять, что готова отправить истребители МиГ, но "они только ждут, когда вы (США, - ред.) разрешите это".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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