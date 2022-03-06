США работают с Польшей над возможностью передачи Украине истребителей, - CNN

США работают с Польшей над возможностью передачи Варшавой истребителей Украине, а также проводят консультации с другими союзниками. Информацию об этом подтвердил представитель Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы страны Восточной Европы отправили истребители в его страну.

В рамках переговоров с Польшей США определяют, какие "возможности мы могли бы предоставить для Польши, если она решит перебросить самолеты в Украину", сказал представитель Белого дома, который не стал уточнять, какие варианты рассматриваются.

Представитель сказал, что отправка истребителей в Украину является "суверенным решением, которое должна принять любая страна", и отметил, что необходимо проработать множество логистических вопросов, в том числе то, как самолеты будут переброшены из Польши в Украину.

Два депутата Конгресса США, участвовавшие в разговоре с украинским президентом в Zoom в субботу, заявили, что Зеленский сказал, что Польша дала понять, что готова отправить истребители МиГ, но "они только ждут, когда вы (США, - ред.) разрешите это".