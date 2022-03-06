США працюють з Польщею над можливістю передачі Україні винищувачів, - CNN
США працюють з Польщею над можливістю передачі Варшавою винищувачів Україні, а також проводять консультації з іншими союзниками. Інформацію про це підтвердив представник Білого дому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як зазначає видання, президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб країни Східної Європи відправили винищувачі в його країну.
В рамках переговорів з Польщею США визначають, які "можливості ми могли б надати для Польщі, якщо вона вирішить перекинути літаки в Україну", сказав представник Білого дому, який не став уточнювати, які варіанти розглядаються.
Представник сказав, що відправка винищувачів в Україну є "суверенним рішенням, яке повинна прийняти будь-яка країна", і зазначив, що необхідно опрацювати безліч логістичних питань, в тому числі те, як літаки будуть перекинуті з Польщі в Україну.
Два депутати Конгресу США, які брали участь у розмові з українським президентом в Zoom в суботу, заявили, що Зеленський сказав, що Польща дала зрозуміти, що готова відправити винищувачі МіГ, але "вони тільки чекають, коли ви (США, - ред.) дозволите це".
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