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США працюють з Польщею над можливістю передачі Україні винищувачів, - CNN

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Вашингтон, Неділя 06 березня 2022 08:43
США працюють з Польщею над можливістю передачі Україні винищувачів, - CNN Фото: Міг-29 ВПС Польщі (Getty Image)
Автор: Олександр Білоус

США працюють з Польщею над можливістю передачі Варшавою винищувачів Україні, а також проводять консультації з іншими союзниками. Інформацію про це підтвердив представник Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначає видання, президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб країни Східної Європи відправили винищувачі в його країну.

В рамках переговорів з Польщею США визначають, які "можливості ми могли б надати для Польщі, якщо вона вирішить перекинути літаки в Україну", сказав представник Білого дому, який не став уточнювати, які варіанти розглядаються.

Представник сказав, що відправка винищувачів в Україну є "суверенним рішенням, яке повинна прийняти будь-яка країна", і зазначив, що необхідно опрацювати безліч логістичних питань, в тому числі те, як літаки будуть перекинуті з Польщі в Україну.

Два депутати Конгресу США, які брали участь у розмові з українським президентом в Zoom в суботу, заявили, що Зеленський сказав, що Польща дала зрозуміти, що готова відправити винищувачі МіГ, але "вони тільки чекають, коли ви (США, - ред.) дозволите це".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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