ru ua
Вт, 11 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США працюють з Німеччиною над можливістю затримки запуску "Північного потоку-2"

Новость на русском →
Вівторок 11 січня 2022 22:25
США працюють з Німеччиною над можливістю затримки запуску "Північного потоку-2" Фото: заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки співпрацюють з Німеччиною та Європейським Союзом над затримкою запуску "Північного потоку-2". Газопровід можуть зупинити у разі прямої агресії з боку Російської Федерації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд.

"Ми зараз співпрацюємо з Німеччиною, яка співпрацює з ЄС, над тим, щоб затримати запуск "Північного потоку-2", а також зупинити, якщо Росія вдасться до агресії", - заявила Нуланд.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина допустила зупинку "Північного потоку-2", якщо Росія вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

Зазначимо, минулого року Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу. Пізніше у Берліні назвали причину такого рішення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Германия
NEWS
Вдарить мороз до -19. В Україну йде різке похолодання: де буде найхолодніше
Вдарить мороз до -19. В Україну йде різке похолодання: де буде найхолодніше
DAILY
Крок назустріч. Як Україна готується легалізувати канабіс і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Крок назустріч. Як Україна готується легалізувати канабіс і що може цьому завадити