США працюють з Німеччиною над можливістю затримки запуску "Північного потоку-2"
Сполучені Штати Америки співпрацюють з Німеччиною та Європейським Союзом над затримкою запуску "Північного потоку-2". Газопровід можуть зупинити у разі прямої агресії з боку Російської Федерації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд.
"Ми зараз співпрацюємо з Німеччиною, яка співпрацює з ЄС, над тим, щоб затримати запуск "Північного потоку-2", а також зупинити, якщо Росія вдасться до агресії", - заявила Нуланд.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина допустила зупинку "Північного потоку-2", якщо Росія вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.
Зазначимо, минулого року Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу. Пізніше у Берліні назвали причину такого рішення.