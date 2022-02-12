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США публикуют заявления о вторжении РФ, чтобы победить Путина в его собственной игре, - NYT

Автор: Дмитрий Левицкий

Администрация президента США намеренно раскрывает секретную информацию по поводу угрозы вторжения России в Украину. Таким образом Вашингтон пытается победить президента России Владимира Путина "в его собственной игре".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

За последний месяц администрация

В то же время представители администрации Байдена говорят, что такая кампания имеет более узкую и реалистичную цель: усложнить для Путина фальсификацию оправдания вторжения в Украину, подорвать позицию России на мировой арене и создать

Напомним, вчера советник президента США Джейк Салливан заявил, что вторжение РФ может начаться до завершения Олимпиады в Пекине.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский призвал США поделиться разведывательной информацией.

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