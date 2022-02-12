США публікують заяви про вторгнення РФ, щоб перемогти Путіна у його власній грі, - NYT

Адміністрація президента США навмисно розкриває секретну інформацію з приводу загрози вторгнення Росії в Україну. Таким чином Вашингтон намагається перемогти президента Росії Володимира Путіна "у його власній грі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За останній місяць адміністрація
Водночас представники адміністрації Байдена говорять, що така кампанія має більш вузьку та реалістичну мету: ускладнити для Путіна фальсифікацію виправдання вторгнення в Україну, підірвати позицію Росії на світовій арені та створити
Нагадаємо, вчора радник президента США Джейк Салліван заявив, що вторгнення РФ може початися до завершення Олімпіади в Пекіні.
У відповідь на це президент України Володимир Зеленський закликав США поділитися розвідувальною інформацією.