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США публікують заяви про вторгнення РФ, щоб перемогти Путіна у його власній грі, - NYT

Автор: Дмитро Левицький

Адміністрація президента США навмисно розкриває секретну інформацію з приводу загрози вторгнення Росії в Україну. Таким чином Вашингтон намагається перемогти президента Росії Володимира Путіна "у його власній грі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За останній місяць адміністрація

Водночас представники адміністрації Байдена говорять, що така кампанія має більш вузьку та реалістичну мету: ускладнити для Путіна фальсифікацію виправдання вторгнення в Україну, підірвати позицію Росії на світовій арені та створити

Нагадаємо, вчора радник президента США Джейк Салліван заявив, що вторгнення РФ може початися до завершення Олімпіади в Пекіні.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський закликав США поділитися розвідувальною інформацією.

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