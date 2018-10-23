ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

США начали кибероперацию по противодействию России

Новости » Политика    23.10.2018 - 14:42
Иллюстративное фото (doncio.navy.mil)
Иллюстративное фото (doncio.navy.mil)

Американские специалисты в области безопасности в киберпространстве идентифицировали несколько подозрительных россиян

Киберкомандование США для предотвращения вмешательства в выборы начало первую кибероперацию по противодействию распространения дезинформации Россией. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

Целью операции США стали, вероятно, сотрудники российских разведслужб, отмечает издание. Министерство юстиции США сообщило в пятницу о кампании "информационной войны" со стороны россиян, направленной на влияние на промежуточные выборы.

"Кампания, которая включает ряд миссий, проведенных за последние несколько дней, является первой подобного рода операцией за рубежом, призванной защитить американские выборы, в частности ноябрьские промежуточные выборы (в Конгресс, - ред.)", - говорится в материале.

Как сообщает издание, американские специалисты в области безопасности в киберпространстве идентифицировали несколько подозрительных россиян и отследили их деятельность.

"Киберкомандование направляло прямые сообщения агентам, которые стоят за кампаниями воздействия. Высокопоставленные официальные лица, работающие в сфере обороны, заявили, что они не угрожали непосредственно этим лицам", - говорится в статье.

При этом не уточняется, было ли это сделано по электронной почте, через чаты или с помощью каких-то других каналов связи.

"Операции Кибернетического командования США выглядят достаточно взвешенно, особенно по сравнению с попытками России использовать все более усовершенствованные и изощренные методы дезинформации, чтобы посеять противоречия в Соединенных Штатах", - подчеркивает газета.

Отметим, руководство Twitter распространило информацию об архиве из почти 4 тыс. аккаунтов, которые могут быть причастны к вмешательству в американские выборы.

Ранее Трамп заявил, что не допустит иностранного вмешательства в американские выборыАдминистрация Трампа будет оказывать помощь местным властям в проведении безопасных выборов.

Трамп выступает за присоединение Китая к договору о РСМД МИД Словакии подверглось масштабной кибератаке со стороны "больших держав"
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америкикибербезопасность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь