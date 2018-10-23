США начали кибероперацию по противодействию России

Иллюстративное фото (doncio.navy.mil)

Американские специалисты в области безопасности в киберпространстве идентифицировали несколько подозрительных россиян

Киберкомандование США для предотвращения вмешательства в выборы начало первую кибероперацию по противодействию распространения дезинформации Россией. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

Целью операции США стали, вероятно, сотрудники российских разведслужб, отмечает издание. Министерство юстиции США сообщило в пятницу о кампании "информационной войны" со стороны россиян, направленной на влияние на промежуточные выборы.

"Кампания, которая включает ряд миссий, проведенных за последние несколько дней, является первой подобного рода операцией за рубежом, призванной защитить американские выборы, в частности ноябрьские промежуточные выборы (в Конгресс, - ред.)", - говорится в материале.

Как сообщает издание, американские специалисты в области безопасности в киберпространстве идентифицировали несколько подозрительных россиян и отследили их деятельность.

"Киберкомандование направляло прямые сообщения агентам, которые стоят за кампаниями воздействия. Высокопоставленные официальные лица, работающие в сфере обороны, заявили, что они не угрожали непосредственно этим лицам", - говорится в статье.

При этом не уточняется, было ли это сделано по электронной почте, через чаты или с помощью каких-то других каналов связи.

"Операции Кибернетического командования США выглядят достаточно взвешенно, особенно по сравнению с попытками России использовать все более усовершенствованные и изощренные методы дезинформации, чтобы посеять противоречия в Соединенных Штатах", - подчеркивает газета.

Отметим, руководство Twitter распространило информацию об архиве из почти 4 тыс. аккаунтов, которые могут быть причастны к вмешательству в американские выборы.

Ранее Трамп заявил, что не допустит иностранного вмешательства в американские выборы. Администрация Трампа будет оказывать помощь местным властям в проведении безопасных выборов.