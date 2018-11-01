США проводять "наступальні кібероперації" для захисту виборів, - Болтон

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

За словами Болтона, поки ще рано говорити про ефект від таких операцій

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати Америки проводять "наступальні" кібероперації, щоб запобігти зовнішньому втручанню у проміжні вибори до Конгресу, які призначені на 6 листопада. Про це він повідомив у середу у Вашингтоні, передає РБК-Україна, посилаючись на The Washington Рost.

Разом з тим наразі надто рано говорити про ефект від цих кібероперацій.

"Сполучені Штати здійснюють "наступальні кібероперації" для захисту проміжних виборів, які відбудуться наступного тижня. Проте, наразі "ще зарано" говорити, чи вони мають якийсь вплив", - вказує WР.

Болтон підкреслив, що такі дії спрямовані на захист виборчого процесу Штатів.

Нагадаємо, Кіберкомандування США для запобігання втручання у вибори розпочало першу кібероперацію з протидії поширення дезінформації Росією. Метою операції США мають бути співробітники російських розвідслужб.

Як писало РБК-Україна раніше, керівництво Twitter розповсюдило інформацію про архів з майже чотирьох тисяч акаунтів, які можуть бути причетні до втручання в американські вибори.

Раніше американський лідер Дональд Трамп заявив, що не допустить іноземного втручання в американські вибори. Адміністрація Трампа буде надавати допомогу місцевій владі в проведенні безпечних виборів.