Трамп заявил, что не допустит иностранного вмешательства в американские выборы

Администрация Трампа будет оказывать помощь властям штатов в проведении выборов

Президент Соединенніх Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что не допустит вмешательства иностранных государств в выборы в Америке. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Также отмечается, что администрация Трампа будет оказывать помощь местным властям в проведении безопасных выборов. Они должны состояться менее, чем через четыре месяца.

"Президент четко дал понять, что его администрация не допустит иностранного вмешательства в наши выборы со стороны любого государства или других злонамеренных лиц", - указано в заявлении.

Заявление Трамп сделал на заседании Совета национальной безопасности США, где обсуждались вопросы защиты выборов в США. По его словам, администрация президента должна предпринять все взможные меры, чтобы обеспечить безопасность выборов как на уровне государства, так и на местных выборах во всех 50 американских штатах.

Напомним, как сообщало РБК-Украина ранее 28 июля, президент США Дональд Трамп созвал своих советников по вопросам нацбезопасности, чтобы провести встречу на высоком уровне по вопросам безопасности промежуточных виборов. Выборые состоятся менее чем через четыре месяца.