США не проводитимуть наземну операцію в Ірані: ставка йде на повітряні та морські удари

"У президента немає плану зі створення будь-яких великомасштабних наземних сил усередині Ірану... президент ясно дав зрозуміти, що нам слід очікувати тривалої повітряної та морської кампанії", - сказав Коттон.

Сенатор пояснив, що кампанії спрямовані не тільки на подальше стримування ядерних амбіцій Ірану, але що більш важливо - на знищення величезного ракетного арсеналу країни.

"(В Ірану - ред.) ракет набагато більше, ніж у США та Ізраїлю разом узятих, а також пускових установок і виробничих потужностей з випуску ракет", - резюмував він.