В ночь на четверг, 9 мая, в США провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook базы ВВС Ванденберг.

Как сообщается, ракета была запущена в 0:40 по местному времени.

По словам полковника Криса Баркомба, отвечавшего за испытания, запуск должен был продемонстрировать готовность американской армии в западных районах страны к защите интересов США в в рамках политики ядерного сдерживания.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что КНДР провела в четверг, 9 мая, на одной из ракетных баз Республики новый запуск ракет, второй за эту неделю. Снаряды были выпущены из района Сино-ри в восточном направлении (приблизительно 77 км к северо-западу от Пхеньяна).

Кроме того, в США успешно прошел тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. С базы Ванденберг (штат Калифорния) 1 мая был осуществлен пуск ракеты без боеголовки. Ракета пролетела около 6,7 тыс. км в сторону Маршалловых остров в Тихом океане.