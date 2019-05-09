КНДР провела вторые запуски ракет за пять дней

Иллюстративное фото (kcna.kp)

Снаряды были выпущены из района Сино-ри в восточном направлении (приблизительно 77 км к северо-западу от Пхеньяна)

Северная Корея (КНДР) провела в четверг, 9 мая, на одной из ракетных баз Республики новый запуск ракет, второй за эту неделю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap News.

Как сообщается,снаряды были выпущены из района Сино-ри в восточном направлении (приблизительно 77 км к северо-западу от Пхеньяна).

Тип запущенных боеприпасов пока не определен. Где они упали, также неизвестно. Предполагается, что ракеты пролетели через всю территорию КНДР и упали в Восточном море.

Ранее РБК-Украина сообщало,что 4 мая в Северной Корее запустили нескольких ракет меньшей дальности. По заявлению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуски были осуществлены с 9:06 до 9:27 по местному времени.

Кроме того, недавно в КНДР заявили об испытании тактического управляемого оружия нового типа. По данным местных СМИ, в ходе испытаний были проверены проектированные показатели оружия, которые были "высоко оценены за особенный метод наведения полета и мощную боеголовку".

В то же время не известно о каком именно оружии идет речь, а также, где проходили испытания. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал завершение разработки оружия "очень важным событием для усиления армии".