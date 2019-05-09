У США провели запуск міжконтинентальної балістичної ракети

Ракета була запущена в 0:40 за місцевим часом
У ніч на четвер, 9 травня, в США провели запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook бази ВПС Ванденберг.
Як повідомляється, ракета була запущена в 0:40 за місцевим часом.
За словами полковника Кріса Баркомба, який відповідав за випробування, запуск повинен був продемонструвати готовність американської армії в західних районах країни до захисту інтересів США в рамках політики ядерного стримування.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що КНДР провела в четвер, 9 травня, на одній з ракетних баз Республіки новий запуск ракет, другий за цей тиждень. Снаряди були випущені з району Сино-ри в східному напрямку (приблизно 77 км до північно-заходу від Пхеньяну).
Крім того, у США успішно пройшов тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. З бази Ванденберг (штат Каліфорнія) 1 травня був здійснений пуск ракети без боєголовки. Ракета пролетіла близько 6,7 тис. км в сторону Маршаллових острів в Тихому океані.