США провели военные учения в Черном море

Соединенные Штаты Америки провели военные учения в Черном море. Это были совместные учения Военно-морских и Воздушных сил США.

Об этом сообщает командование 6-го флота ВМС США.

Учения проходили в международных водах и воздушном пространстве.

Участие в военных учениях принимали ракетный эсминец USS Porter, который в 2018 году наносил удары по территории Сирии, а также самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.

В командовании объяснили, что отработка совместных действий американских сил в Европе позволит усилить готовность США действовать на море в Черноморском регионе.

Напомним, в конце июля в Украине прошли международные военные учения Sea Breeze-2020; в учениях принимали участие военные, корабли и самолеты из восьми стран.

Кроме того, военные учения в Черном море провела Российская Федерация; к маневрам кораблей привлекали самолеты и вертолеты морской авиации.