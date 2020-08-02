США провели військові навчання у Чорному морі

Сполучені Штати Америки провели військові навчання у Чорному морі. Це були спільні навчання Військово-морських та Повітряних сил США.

Про це повідомляє командування 6-го флоту ВМС США.

Навчання проходили у міжнародних водах та повітряному просторі.

Участь в військових навчаннях брали ракетний есмінець USS Porter, який у 2018 році завдавав удари по території Сирії, а також літак-розвідник Poseidon P-8A, чотири винищувачі F-16, безпілотник MQ-9 Reaper та літак-заправщик KC-135 Stratotanker.

В командування пояснили, що відпрацювання спільних дій американських сил в Європі дозволить посилити готовність США діяти на морі в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, наприкінці липня в Україні відбулися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2020; у навчаннях брали участь військові, кораблі та літаки із восьми країн.

Крім того, військові навчання у Чорному морі провела Російська Федерація; до маневрів кораблів залучали літаки та гвинтокрили морської авіації.