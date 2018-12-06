ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Самолеты США продолжают мониторинг возле Крыма

Новости » Происшествия    06.12.2018 - 14:06
Самолеты США продолжают мониторинг возле Крыма
Иллюстративное фото (Planespotters.net)

Два патрульных самолета проводят мониторинг ситуации возле полуострова

Американские самолеты Lockheed EP-3E и Boeing OC-135B сегодня продолжили мониторинг возле оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Сообщается, что утром патрульный самолет Lockheed EP-3E взлетел с авиабазы на Крите и направился в акваторию Черного моря. В 11:55 он начал патрулирование вблизи Крыма. Позже полет в Херсонской области вблизи полуострова начал самолет Boeing OC-135B в рамках программы "Открытое небо".

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали адвоката Эмиля Курбединова. По данным СМИ, его задержали за пост пятилетней давности в одной из социальных сетей.

Также ранее стало известно, что Российская Федерация проводит военные учения в Черноморском регионе. К учениям привлекли подводные лодки, расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Как отмечается в навигационном предупреждении, военные учения должны пройти в регионе в период с 3 по 9 декабря.

 

Российские банки могут отключить от международной системы SWIFT, - Волкер
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКрымразведка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь