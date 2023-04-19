США провели випробувальний запуск балістичної ракети Minuteman III

У середу, 19 квітня, американські військові провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без бойової частини.

Запуск балістичної ракети відбувався з бази космічних сил Ванденберг, штат Каліфорнія.

Повідомляється, що Minuteman III була оснащена однією тестовою ракетою, що повертається.

"Цей випробувальний запуск є частиною рутинної та періодичної діяльності, покликаної продемонструвати, що сили ядерного стримування США є безпечними, надійними та ефективними для стримування загроз XXI століття і заспокоєння наших союзників", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що подібні випробування проводилися вже понад 300 разів, і це випробування не є результатом поточних світових подій.

Minuteman III належить до МБР сімейства "Мінітмен". Максимальна дальність польоту сягає 13 тисяч км.

Військовий team з Air Force Global Strike Command Airmen і Navy Aircrew з'єдналися з розірваним Minuteman III міжконтинентальним ballistic missile equipped with one test re-entry vehicle April 19 at 05:11 Pacific Time from Vandenberg SFB, Calif. pic.twitter.com/eRzwNKulYa - Vandenberg Space Force Base (@SLDelta30) April 19, 2023

Нагадаємо, у квітні Федеральне управління цивільної авіації США задовольнило запит компанії SpaceX на льотні випробування ракети Starship.

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