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США провели испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III

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Среда 19 апреля 2023 21:30
США провели испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III Фото: США провели испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III (скриншот Twitter)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 19 апреля, американские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил США.

Запуск баллистической ракеты происходил с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния.

Сообщается, что Minuteman III была оснащена одной тестовой возвращаемой ракетой.

"Этот испытательный запуск является частью рутинной и периодической деятельности, призванной продемонстрировать, что силы ядерного сдерживания США безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подобные испытания проводились уже более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих мировых событий.

Minuteman III относится к МБР семейства "Минитмен". Максимальная дальность полета достигает 13 тысяч км.

Напомним, в апреле Федеральное управление гражданской авиации США удовлетворило запрос компании SpaceX на летные испытания ракеты Starship.

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