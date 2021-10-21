США провели успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сейчас известно, что испытаний было три и все оказались успешными.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что Китай этим летом также проводил испытание гиперзвукового оружия. Речь идет также о запуске гиперзвукового летательного аппарата, который может нести ядерное оружие.

США, со своей стороны, выразили обеспокоенность испытание Китая и заявили о возможных катастрофических последствиях.