Китай дважды испытал гиперзвуковое оружие этим летом, - FT

Китайские военные дважды провели испытания гиперзвукового оружия летом текущего года. Речь идет, в частности, о запуске гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), который может нести ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По информации издания, которое ссылается на четыре собственных источника с оценками американской разведки, последнее испытание приходится на 27 июля.

Первое же, как ранее стало известно, было совершено 13 августа, которое, как отмечают в СМИ, "буквально ошеломило Пентагон и разведку США".

"Китаю удалось продемонстрировать совершенно новые возможности в области вооружений, которыми не обладают Соединенные Штаты Америки", - говорится в сообщении.

Указано, что гиперзвуковой летательный аппарат был разработан специалистами Китайской академии аэрокосмической аэродинамики, что входит в состав аэрокосмической научно-технической корпорации страны CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation.

В издании добавляют, что испытания гиперзвуковой оружия было осуществлено при помощи ракеты "Чанчжэн", созданной дочерним предприятием CASC.