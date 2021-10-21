Китай дважды испытал гиперзвуковое оружие этим летом, - FT
Китайские военные дважды провели испытания гиперзвукового оружия летом текущего года. Речь идет, в частности, о запуске гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), который может нести ядерное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По информации издания, которое ссылается на четыре собственных источника с оценками американской разведки, последнее испытание приходится на 27 июля.
Первое же, как ранее стало известно, было совершено 13 августа, которое, как отмечают в СМИ, "буквально ошеломило Пентагон и разведку США".
"Китаю удалось продемонстрировать совершенно новые возможности в области вооружений, которыми не обладают Соединенные Штаты Америки", - говорится в сообщении.
Указано, что гиперзвуковой летательный аппарат был разработан специалистами Китайской академии аэрокосмической аэродинамики, что входит в состав аэрокосмической научно-технической корпорации страны CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation.
В издании добавляют, что испытания гиперзвуковой оружия было осуществлено при помощи ракеты "Чанчжэн", созданной дочерним предприятием CASC.
Напомним, недавно президент США Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу запуска китайских гиперзвуковых ракет.
Добавим, в свою очередь в Китае опровергли информацию о запуске гиперзвуковых ракет. Там заявили, что запускали космический аппарат.