США провели успішні випробування компонентів гіперзвукової зброї

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Подробиць щодо гіперзвукової зброї поки що немає.

Наразі відомо, що випробувань було три й усі виявилися успішними.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що Китай цього літа також проводив випробування гіперзвукової зброї. Йдеться також про запуск гіперзвукового літального апарату, який може нести ядерну зброю.

США, зі свого боку, висловили стурбованість через випробування Китаю та заявили про можливі катастрофічні наслідки.