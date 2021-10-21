США провели успішні випробування компонентів гіперзвукової зброї
Фото: США провели успішні випробування компонентів гіперзвукової зброї (Getty Images)
Військово-морські сили й армія США провели випробування прототипів компонентів гіперзвукової зброї. Заявили про успіх.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Наразі відомо, що випробувань було три й усі виявилися успішними.
Подробиць щодо гіперзвукової зброї поки що немає.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що Китай цього літа також проводив випробування гіперзвукової зброї. Йдеться також про запуск гіперзвукового літального апарату, який може нести ядерну зброю.
США, зі свого боку, висловили стурбованість через випробування Китаю та заявили про можливі катастрофічні наслідки.