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США обеспокоены китайскими гиперзвуковыми ракетами: последствия могут стать катастрофой

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США, Четверг 21 октября 2021 01:32
США обеспокоены китайскими гиперзвуковыми ракетами: последствия могут стать катастрофой Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США обеспокоены китайскими гиперзвуковыми ракетами. Это подтвердил президент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Байден подтвердил обеспокоенность китайскими гиперзвуковыми ракетами, которые способны нести ядерное оружие. На вопрос журналистов, не беспокоился ли он о китайских гиперзвуковых ракетах, когда садился в самолет для поездки в Пенсильванию, президент США ответил утвердительно.

Также обеспокоенность гиперзвуковым оружием Китая выразил Белый дом.

"Белый дом выразил озабоченность по поводу китайских гиперзвуковых ракетных технологий через "дипломатические каналы", - заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, ранее сенатор Ангус Кинг от штата Мэн назвал гиперзвуковое оружие потенциальным кошмаром.

"Последствия применения этого оружия, разрабатываемого Китаем или Россией, могут быть катастрофическими", - сказал Кинг.

Как известно, в августе появились сообщение о том, что Китай испытал гиперзвуковое оружие, которое способно нести ядерные снаряды. По информации СМИ, ракета пролетела в космосе и облетела земной шар, а затем вернулась на Землю, не попав в нужную цель.

Отметим, что гиперзвуковое оружие движется в верхних слоях атмосферы со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, или около 6200 км/ч.

Напомним, что в Китае опровергли информацию о запуске гиперзвуковых ракет. Там заявили, что запускали космический аппарат.

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