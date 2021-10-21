США обеспокоены китайскими гиперзвуковыми ракетами: последствия могут стать катастрофой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Байден подтвердил обеспокоенность китайскими гиперзвуковыми ракетами, которые способны нести ядерное оружие. На вопрос журналистов, не беспокоился ли он о китайских гиперзвуковых ракетах, когда садился в самолет для поездки в Пенсильванию, президент США ответил утвердительно.

Также обеспокоенность гиперзвуковым оружием Китая выразил Белый дом.

"Белый дом выразил озабоченность по поводу китайских гиперзвуковых ракетных технологий через "дипломатические каналы", - заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, ранее сенатор Ангус Кинг от штата Мэн назвал гиперзвуковое оружие потенциальным кошмаром.

"Последствия применения этого оружия, разрабатываемого Китаем или Россией, могут быть катастрофическими", - сказал Кинг.

Как известно, в августе появились сообщение о том, что Китай испытал гиперзвуковое оружие, которое способно нести ядерные снаряды. По информации СМИ, ракета пролетела в космосе и облетела земной шар, а затем вернулась на Землю, не попав в нужную цель.