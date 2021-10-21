США обеспокоены китайскими гиперзвуковыми ракетами: последствия могут стать катастрофой
США обеспокоены китайскими гиперзвуковыми ракетами. Это подтвердил президент США Джо Байден.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Байден подтвердил обеспокоенность китайскими гиперзвуковыми ракетами, которые способны нести ядерное оружие. На вопрос журналистов, не беспокоился ли он о китайских гиперзвуковых ракетах, когда садился в самолет для поездки в Пенсильванию, президент США ответил утвердительно.
Также обеспокоенность гиперзвуковым оружием Китая выразил Белый дом.
"Белый дом выразил озабоченность по поводу китайских гиперзвуковых ракетных технологий через "дипломатические каналы", - заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Кроме того, ранее сенатор Ангус Кинг от штата Мэн назвал гиперзвуковое оружие потенциальным кошмаром.
"Последствия применения этого оружия, разрабатываемого Китаем или Россией, могут быть катастрофическими", - сказал Кинг.
Как известно, в августе появились сообщение о том, что Китай испытал гиперзвуковое оружие, которое способно нести ядерные снаряды. По информации СМИ, ракета пролетела в космосе и облетела земной шар, а затем вернулась на Землю, не попав в нужную цель.
Отметим, что гиперзвуковое оружие движется в верхних слоях атмосферы со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, или около 6200 км/ч.
Напомним, что в Китае опровергли информацию о запуске гиперзвуковых ракет. Там заявили, что запускали космический аппарат.