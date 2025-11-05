США провели тестовий пуск міжконтинентальної балістики Minuteman III

Ракету Minuteman III без бойової частини запустили з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії 5 листопада 2025 року. Випробування були спрямовані на перевірку надійності, бойової готовності та точності системи МБР, яка є ключовим елементом національної оборони США.

МБР подолала близько 4200 миль (приблизно 6750 кілометрів), долетівши до випробувального полігону Рональда Рейгана на атолі Кваджалейн у Республіці Маршаллові Острови в Тихому океані.

Фахівці Командування космічної та протиракетної оборони Армії США зібрали важливі дані за допомогою радарів, оптичних сенсорів і телеметричних систем для аналізу характеристик польоту.

Варто зауважити, що Minuteman III - це американська міжконтинентальна балістична ракета, що стоїть на озброєнні з початку 1970-х років і є ключовим елементом ядерної тріади США.

Вона здатна нести ядерні боєголовки на відстань понад 12 тисяч кілометрів і вражати цілі з високою точністю.

Незважаючи на свій вік, Minuteman III постійно модернізується: оновлюються системи управління, наведення і безпеки.