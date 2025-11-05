США провели тестовий пуск міжконтинентальної балістики Minuteman III

Американські військові провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу авіабази Ванденберг.
Ракету Minuteman III без бойової частини запустили з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії 5 листопада 2025 року. Випробування були спрямовані на перевірку надійності, бойової готовності та точності системи МБР, яка є ключовим елементом національної оборони США.
МБР подолала близько 4200 миль (приблизно 6750 кілометрів), долетівши до випробувального полігону Рональда Рейгана на атолі Кваджалейн у Республіці Маршаллові Острови в Тихому океані.
Фахівці Командування космічної та протиракетної оборони Армії США зібрали важливі дані за допомогою радарів, оптичних сенсорів і телеметричних систем для аналізу характеристик польоту.
Варто зауважити, що Minuteman III - це американська міжконтинентальна балістична ракета, що стоїть на озброєнні з початку 1970-х років і є ключовим елементом ядерної тріади США.
Вона здатна нести ядерні боєголовки на відстань понад 12 тисяч кілометрів і вражати цілі з високою точністю.
Незважаючи на свій вік, Minuteman III постійно модернізується: оновлюються системи управління, наведення і безпеки.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що він віддав американським військовим розпорядження відновити ядерні випробування.
За словами американського лідера, таке рішення він ухвалив, оскільки ядерні випробування вже проводять інші країни.
Варто зауважити, що США вирішили відновити ядерні випробування після того, як російський диктатор Володимир Путін похвалився "новітньою" російською зброєю.
Зокрема, він розповів про "успішні випробування" ракети "Буревісник", яка "обладнана ядерною установкою". Глава Кремля запевняв, що подібних ракет у світі немає.
Також диктатор заявив про те, що Росія нібито провела успішні випробування підводного дрона "Посейдон" з ядерною установкою.