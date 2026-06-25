UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

США провели таємні тести "Золотого купола", - Гегсет

00:12 25.06.2026 Чт
2 хв
В яку суму Штатам обійдеться ця амбітна система?
aimg Пилип Бойко
Фото: президент США Трамп та міністр війни Гегсет (Getty Images)

Сполучені Штати успішно провели перші масштабні випробування новітнього протиракетного щита "Золотий купол". Амбітна система має повністю закрити небо над Північною Америкою від будь-яких повітряних загроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Міністр оборони Піт Гегсет особисто спостерігав за процесом. Він назвав проєкт реальним та потужним. Під час тестів використовували автономну систему, яка самостійно виявляла та знищувала цілі.

Читайте також: Україна зараз виграє війну з Росією, - заступник Рубіо

Під час випробувань використовували "передову спрямовану енергію". Подробиць поки мало, але це може означати використання лазерів або мікрохвильового випромінювання для ураження об'єктів.

Скільки коштує "Золотий купол"

Планується, що Штати збудують величезну систему протиракетного захисту, яка буде поєднувати в собі трекери, сенсори та перехоплювачі. Система має бути готова до кінця президентського терміну Дональда Трампа.

Головні особливості щита:

  • Знищення дронів та крилатих ракет.
  • Перехоплення цілей, що летять із космосу.
  • Робота в автоматичному режимі.
  • Захист від гіперзвукової зброї.

Піт Гегсет відзвітував про перше тестове використання "Золотого куполу" (інфографіка РБК-Україна)

Основна загроза - гіперзвукові ракети РФ та Китаю, що летять у п’ять разів швидше за звук. Такі снаряди постійно маневрують і звичайна ППО їх не бачить. "Золотий купол" має змінити правила гри.

Білий дім почав розробку проєкту в січні 2025 року. Зараз у США немає захисту від масованого удару балістичними ракетами. Наявні системи впораються лише з поодинокими пусками, наприклад, з боку КНДР. Новий щит має стати глобальним рішенням.

На 2027 фіскальний рік уряд запитав оборонний бюджет у розмірі 1,5 трильйона доларів. Значна частина цих коштів піде саме на розгортання купола. США вже є лідером за військовими витратами у світі. Тепер ці витрати стануть ще більшими.

Що ще відомо про переозброєння США

Штати зараз роблять великий акцент на дрони на тлі успіхів ЗСУ у протистоянні агресії РФ. Армія США планує розгорнути полігони, які відтворюватимуть реальні умови радіоелектронної боротьби (РЕБ) на полі бою в Україні.

Також зараз Пентагон шукає умільців, що зроблять ПК без батареї та пам'яті. Система повинна адаптуватися до нових завдань без допомоги інженерів чи підключення до мережі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп