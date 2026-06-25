США провели таємні тести "Золотого купола", - Гегсет

Міністр оборони Піт Гегсет особисто спостерігав за процесом. Він назвав проєкт реальним та потужним. Під час тестів використовували автономну систему, яка самостійно виявляла та знищувала цілі.

Під час випробувань використовували "передову спрямовану енергію". Подробиць поки мало, але це може означати використання лазерів або мікрохвильового випромінювання для ураження об'єктів.

Скільки коштує "Золотий купол"

Планується, що Штати збудують величезну систему протиракетного захисту, яка буде поєднувати в собі трекери, сенсори та перехоплювачі. Система має бути готова до кінця президентського терміну Дональда Трампа.

Головні особливості щита:

Знищення дронів та крилатих ракет.

Перехоплення цілей, що летять із космосу.

Робота в автоматичному режимі.

Захист від гіперзвукової зброї.

Піт Гегсет відзвітував про перше тестове використання "Золотого куполу" (інфографіка РБК-Україна)

Основна загроза - гіперзвукові ракети РФ та Китаю, що летять у п’ять разів швидше за звук. Такі снаряди постійно маневрують і звичайна ППО їх не бачить. "Золотий купол" має змінити правила гри.

Білий дім почав розробку проєкту в січні 2025 року. Зараз у США немає захисту від масованого удару балістичними ракетами. Наявні системи впораються лише з поодинокими пусками, наприклад, з боку КНДР. Новий щит має стати глобальним рішенням.

На 2027 фіскальний рік уряд запитав оборонний бюджет у розмірі 1,5 трильйона доларів. Значна частина цих коштів піде саме на розгортання купола. США вже є лідером за військовими витратами у світі. Тепер ці витрати стануть ще більшими.