600 000 FPV на місяць: США відтворять українське поле бою через масштаби виробництва РФ

Армія США планує у найближчі чотири-шість тижнів розгорнути щонайменше два внутрішні полігони, які відтворюватимуть реальні умови радіоелектронної боротьби (РЕБ) на полі бою в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра армії США Дена Дрісколла під час галузевого дня, присвяченого нарощуванню систем перехоплення безпілотників та ракет, яку передає CBSNews .

Інтеграція розробників та військових

Головна мета створення нових майданчиків - об'єднати зусилля виробників безпілотників, розробників засобів протидії дронам (C-UAS) та військовослужбовців.

"Ви можете відтворити специфічне середовище радіоелектронної боротьби та всі умови складного протистояння, де виробники БпЛА та розробники засобів боротьби з ними взаємодіятимуть разом. Крім того, ми хочемо, щоб туди відправлялися солдати для вдосконалення своїх навичок та безпосередньої роботи пліч-о-пліч із розробниками", - зазначив Дрісколл.

Наразі тренування американських військових протидії дронам часто проходять без застосування засобів активного глушіння, оскільки в США діють суворі внутрішні обмеження на використання РЕБ.

Крім внутрішніх майданчиків, Пентагон розглядає можливість створення глобального полігону за межами Штатів для проведення "значно агресивніших випробувань", зокрема гіперзвукової зброї. Локацію майбутніх об'єктів міністр назвати відмовився до завершення етапу планування.

Масштаби виробництва та війна на виснаження

Представник Офісу стратегічних загроз армії США Дуейн Хейз озвучив поточні масштаби використання безпілотників у війні:

Росія виробляє: від 3 000 до 5 000 ударних дронів в один бік (типу "Шахед") на місяць, а також близько 600 000 одиниць менших FPV-дронів щомісяця.

Україна виробляє: близько 30 000 дронів-перехоплювачів на місяць для протидії цій загрозі.

Хейз підкреслив, що США мають чудові можливості для створення високотехнологічних та дорогих "вишуканих" боєприпасів (таких як ракети-перехоплювачі для систем Patriot або THAAD).

Проте в умовах жорстокої війни на виснаження американській армії критично необхідні дешевші засоби перехоплення, які можна масово витрачати.