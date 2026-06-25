США провели тайные тесты "Золотого купола", - Хегсет

Министр обороны Пит Хегсет лично наблюдал за процессом. Он назвал проект реальным и мощным. Во время тестов использовали автономную систему, которая самостоятельно обнаруживала и уничтожала цели.

В ходе испытаний использовали "передовую направленную энергию". Подробностей пока мало, но это может означать использование лазеров или микроволновки для поражения объектов.

Сколько стоит "Золотой купол"

Планируется, что Штаты построят огромную систему противоракетной защиты, которая будет совмещать трекеры, сенсоры и перехватчики. Система должна быть готова к концу президентского срока Дональда Трампа.

Главные особенности щита:

Уничтожение дронов и крылатых ракет.

Перехват целей, летящих из космоса.

Работа в автоматическом режиме.

Защита от гиперзвукового оружия.

Пит Хегсет отчитался о первом тестовом использовании "Золотого купола" (инфографика РБК-Украина)

Основная угроза - гиперзвуковые ракеты РФ и Китая, летящие в пять раз быстрее звука. Такие снаряды постоянно маневрируют и обычная ПВО их не видит. "Золотой купол" должен изменить правила игры.

Белый дом начал разработку проекта в январе 2025 года. Сейчас у США нет защиты от массированного удара баллистическими ракетами. Имеющиеся системы справятся только с единичными пусками, например со стороны КНДР. Новый щит должен стать глобальным решением.

На 2027 фискальный год правительство запросило оборонный бюджет в размере 1,5 триллиона долларов. Значительная часть этих средств пойдет именно на развертывание купола. США уже являются лидером по военным расходам в мире. Теперь эти расходы станут еще больше.