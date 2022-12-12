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США провели перше випробування бойового прототипу гіперзвукової ракети

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress успішно випустив перший бойовий прототип гіперзвукової ракети AGM-183 ARRW на узбережжі Південної Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт бази ВПС США "Енглін".

Попередні випробування були зосереджені на перевірці продуктивності її двигуна. Після відокремлення від літака ракета досягла гіперзвукової швидкості, що більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку.

"Команда ARRW успішно спроектувала та випробувала гіперзвукову ракету повітряного базування за п'ять років", - заявив генерал Джейсон Бартоломеї.

Повідомляється, що ракета призначена для ураження сухопутних цілей, кораблів і цілей, які швидко змінюють своє положення. Цей проект прийшов на зміну авіаційному варіанту проекту гіперзвукової крилатої ракети HCSW.

Раніше повідомлялося, що Пентагон 26 жовтня зі стартового полігону NASA "Воллопс" у штаті Вірджинія здійснив запуск високоточної гіперзвукової ракети . Випробування пройшли успішно.

Крім того, в липні США успішно випробували гіперзвукову ракету компанії Lockheed Martin Corp на стендових випробуваннях.

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