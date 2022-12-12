США провели первое испытание боевого прототипа гиперзвуковой ракеты

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress успешно выпустил первый боевой прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW у побережья Южной Калифорнии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт базы ВВС США "Энглин".
Предыдущие тесты были сосредоточены на проверке производительности ее двигателя. После отделения от самолета ракета достигла гиперзвуковой скорости, что более чем в пять раз превышает скорость звука.
"Команда ARRW успешно спроектировала и испытала гиперзвуковую ракету воздушного базирования за пять лет", - заявил генерал Джейсон Бартоломеи.
Сообщается, что ракета предназначена для поражения сухопутных целей, кораблей и быстро меняющих положение целей. Этот проект пришел на смену авиационному варианту проекта гиперзвуковой крылатой ракеты HCSW.
Ранее сообщалось, что Пентагон 26 октября со стартового полигона NASA "Воллопс" в штате Вирджиния совершил запуск высокоточной гиперзвуковой ракеты. Испытания прошли успешно.
Кроме того, К слову, в июле США успешно опробовали гиперзвуковую ракету компании Lockheed Martin Corp на стендовых испытаниях.
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