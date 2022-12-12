США провели первое испытание боевого прототипа гиперзвуковой ракеты

Предыдущие тесты были сосредоточены на проверке производительности ее двигателя. После отделения от самолета ракета достигла гиперзвуковой скорости, что более чем в пять раз превышает скорость звука.

"Команда ARRW успешно спроектировала и испытала гиперзвуковую ракету воздушного базирования за пять лет", - заявил генерал Джейсон Бартоломеи.

Сообщается, что ракета предназначена для поражения сухопутных целей, кораблей и быстро меняющих положение целей. Этот проект пришел на смену авиационному варианту проекта гиперзвуковой крылатой ракеты HCSW.