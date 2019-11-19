США провели операцію за участю десанту в Сирії

Фото: американський десант (wikipedia.org)

Американський десант захопив двох людей під час операції

Десантний загін США висадився в Сирії у південній частині провінції Хасеке. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сирійське агентство SANA.

Повідомляється, що операція американських військових проходила в селі Тель-Ахмар. Десант США висадився з вертольота над одним із будинків, після чого всередині будівлі захопили двох людей. Про подробиці операції поки не повідомляється.

Нагадаємо, в кінці жовтня США провели операцію в сирійському Ідлібі, в результаті якої було ліквідовано ватажок "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді. За словами президента США Дональда Трампа, під час операції були знищені багато спільники аль-Багдаді.

Також повідомлялося, що у США заявили про готовність здійснювати нові операції проти терористів ИГИЛ, незважаючи на заяву про вихід військ з території країни.

Крім цього РБК-Україна писало, що Туреччина планує відновити військову операцію в Сирії. За словами глави Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, США і Росія не виконали обіцянки щодо відведення курдських сил від сирійсько-турецького кордону.