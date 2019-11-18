ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Турция планирует возобновить операцию в Сирии

Новости » Политика     18.11.2019 - 19:52
Турция планирует возобновить операцию в Сирии
Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

По словам главы МИД Турции, Анкара "должна непременно избавиться от угрозы терроризма"

Турция вновь планирует возобновить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии, если курдские формирования не отведут своих бойцов от турецко-сирийской границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"США и Россия не сделали того, что требовалось в соответствии с соглашениями, которые остановили турецкую операцию против курдской милиции YPG (отряды народной самообороны - ред) в северо-восточной Сирии в прошлом месяце", - говорит глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Отметим, что сделка предусматривала, что YPG, которую Турция считает террористической организацией, будет уничтожена.

Напомним, в начале октября вооруженные силы Турции начали военную операцию в северной Сирии. О начале операции под названием "Источник мира". Президент Турции заявил, что пытается создать "безопасную зону", очищенную от боевиков курдской милиции, которых Турция считает террористами. Президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что цель операции - разрушить зону, подконтрольную террористам, у южных границ Турции, обеспечить мир и стабильность в Сирии. Представитель курдских сил на севере Сирии одновременно заявил, что турецкие военные самолеты начали атаку на их позиции.

Также РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из северной части Сирии, где Турция планирует сделать безопасную зону. При этом он пригрозил президенту Турции Раджепу Эрдогану в случае "запрещенных" действий уничтожением турецкой экономики.

Денисова передала омбудсмену Турции список украинских политзаключенных Турция не откажется от российских С-400
Новости Украины Турциявоенная операцияСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь