Турция планирует возобновить операцию в Сирии

Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

По словам главы МИД Турции, Анкара "должна непременно избавиться от угрозы терроризма"

Турция вновь планирует возобновить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии, если курдские формирования не отведут своих бойцов от турецко-сирийской границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"США и Россия не сделали того, что требовалось в соответствии с соглашениями, которые остановили турецкую операцию против курдской милиции YPG (о тряды народной самообороны - ред) в северо-восточной Сирии в прошлом месяце", - говорит глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Отметим, что сделка предусматривала, что YPG, которую Турция считает террористической организацией, будет уничтожена.

Напомним, в начале октября вооруженные силы Турции начали военную операцию в северной Сирии. О начале операции под названием "Источник мира". Президент Турции заявил, что пытается создать "безопасную зону", очищенную от боевиков курдской милиции, которых Турция считает террористами. Президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что цель операции - разрушить зону, подконтрольную террористам, у южных границ Турции, обеспечить мир и стабильность в Сирии. Представитель курдских сил на севере Сирии одновременно заявил, что турецкие военные самолеты начали атаку на их позиции.

Также РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из северной части Сирии, где Турция планирует сделать безопасную зону. При этом он пригрозил президенту Турции Раджепу Эрдогану в случае "запрещенных" действий уничтожением турецкой экономики.