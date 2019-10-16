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США провели киберопирацию против Ирана

Новости » Политика    16.10.2019 - 10:57
США провели киберопирацию против Ирана
Фото: Saudi Aramco (twitter.com Saudi Aramco 1.jpg)

Атака была направлена против "способности Тегерана распространять пропаганду"

После атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco США провели секретную кибероперацию против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Источники издания сообщают, что атака состоялась в конце сентября. Она была направлена против "способности Тегерана распространять пропаганду".

Один из источников Reuters сообщил, что для США целью кибератаки было иранское оборудование, но не предоставил каких-либо дальнейших подробностей. В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео назвал нападение на саудовские нефтяные объекты "военным актом", а президент США Дональд Трамп распорядился ввести новые санкции в отношении Ирана.

Позже США опубликовало снимки, которые подтверждают причастность Ирака к атаке на НПЗ в Саудовской Аравии. По словам чиновников, они свидетельствуют, что атака была осуществлена с севера или северо-запада. Таким образом, дроны прилетели со стороны Ирана или Ирака, а не со стороны Йемена.

Напомним, в субботу 14 сентября произошла атака беспилотников один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco.

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