США провели кібероперацію проти Ірану

Фото: Saudi Aramco (twitter.com Saudi Aramco 1.jpg)

Атака була спрямована проти "здібності Тегерана поширювати пропаганду"

Після атаки на нафтові об'єкти Saudi Aramco США провели секретну кібероперацію проти Ірану. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських чиновників.

Джерела видання повідомляють, що атака відбулася в кінці вересня. Вона була спрямована проти "здібності Тегерана поширювати пропаганду".

Одне з джерел Reuters повідомило, що для США метою кібератаки було іранське обладнання, але не надало будь-яких подальших подробиць. У Пентагоні цю інформацію коментувати відмовилися.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео назвав напад на саудівські нафтові об'єкти "військовим актом", а президент США Дональд Трамп розпорядився ввести нові санкції відносно Ірану.

Пізніше США опублікувало знімки, які підтверджують причетність Іраку до атаки на НПЗ в Саудівській Аравії. За словами чиновників, вони свідчать, що атака була здійснена з півночі або північного заходу. Таким чином, дрони прилетіли з боку Ірану та Іраку, а не з боку Ємену.

Нагадаємо, в суботу 14 вересня сталася атака безпілотників один з найбільших у світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco.