США обнародовали спутниковые снимки, которые подтверждают причастность Ирана к атакам на НПЗ

Фото: Saudi Aramco (twitter.com Saudi Aramco 1.jpg)

Нападавшие выпустили около 12 ракет и 20 дронов, а также совершили ракетную атаку

Правительство Соединенных Штатов Америки (США) обнародовало спутниковые снимки, которые подтверждают причастность Ирана к атакам на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Сообщается, что правительство США опубликовал спутниковые снимки, которые подтверждают причастность Ирана к атаке на нефтезавод государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Также США опубликовали снимки нефтеперерабатывающего завода в городах Абкайке и Хурайсе до и после нападения. По словам чиновников, они свидетельствуют, что атака была осуществлена с севера или северо-запада. Таким образом дроны прилетели со стороны Ирана или Ирака, а не со стороны Йемена, где местные боевики-хусити взяли ответственность за нападение, поскольку те расположены на юге.

Кроме того чиновники отметили, что, кроме дронов, было осуществлено и ракетном нападении, в частности было выпущено около 12 ракет и 20 дронов. В то же время, не все они попали в цель и исследования этих ракет позволит установить нападавших.

Фото: спутниковый снимок, подтверждающий причастность Ирана к атакам на НПЗ (businessinsider.com)

Напомним, в субботу 14 сентября произошла атака беспилотников один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco.

Ответственность за нападение на саудовский НПЗ приняли йеменские повстанцы - хуситы. Представитель хуситов рассказал, что атака на нефтяной объект Саудовской Аравии была осуществлена с помощью 10 дронов. Хуситы подчеркнули, что нападения будут продолжаться, пока Саудовская Аравия не прекратит войну в Йемене.