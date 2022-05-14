США проведут ротацию более 10 тысяч военных в Европе, - Пентагон
США в ближайшие недели проведут ротацию более 10 тысяч военнослужащих в Европе. Данные силы не будут воевать в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Государственного департамента США Джона Кирби во время брифинга.
Кирби уточнил, что ротация носит запланированный характер.
"США продолжают курс на поддержание сильного сдерживания и оборонительного позиционирования на восточном фланге НАТО. Министр обороны США Ллойд Остин поручил развернуть более 10 тысяч военнослужащих в ближайшие месяцы, которые заменят ранее разместившиеся армейские подразделения на европейском театре операций", - сказал он.
Он отметил, что это развертывание полностью является заменой подразделений.
"Подразделения вернутся в места дислокации в соответствии с надлежащей передачей ответственности. Эта передача состоится в ближайшие недели, даже в ближайшие месяцы этим летом", - заявил Кирби.
На этой неделе Палата представителей уже приняла помощь нашей стране, однако Сенат не смог этого сделать из-за того, что сенатор Рэнд Пол заблокировал процесс. Республиканец желает усилить надзор за расходованием средств, прежде чем согласиться принимать законопроект.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что денег США на военную помощь осталось на три недели. Байден призвал Конгресс ускорить принятие закона о выделении дополнительных 33 млрд долларов.
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