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США проведут в Польше саммит, посвященный влиянию Ирана на Ближнем Востоке

Новости » Политика    11.01.2019 - 22:22
США проведут в Польше саммит, посвященный влиянию Ирана на Ближнем Востоке
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Саммит состоится 13-14 февраля

США проведут в Польше международный саммит, посвященный влиянию Ирана на Ближнем Востоке. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW с ссылкой на его интервью телеканала Fox News.

Как отмечается, саммит состоится 13-14 февраля.

"Мы соберем вместе десятки стран мира. Участники саммита сосредоточатся на стабильности, мире, свободе и безопасности на Ближнем Востоке. Это включает важный элемент: позаботиться о том, чтобы Иран не имел дестабилизирующего влияния", - заявил Помпео.

Напомним, пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что Помпео объявил США врагом Тегерана.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа призвала Европу ввести новые жесткие санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет.

Специальный посланник США по Ирану Брайан Хукс отверг заявление Ирана о том, что его ракетная программа является оборонительной. Он добавил, что тестирование ракет Ирана представляют угрозу и противоречат требованиям Совета Безопасности ООН.

До этого 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана.

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