ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

США проведуть у Польщі саміт, присвячений впливу Ірану на Близькому Сході

Новини » Політика    11.01.2019 - 22:22
США проведуть у Польщі саміт, присвячений впливу Ірану на Близькому Сході
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Саміт відбудеться 13-14 лютого

США проведуть у Польщі міжнародний саміт, присвячений впливу Ірану на Близькому Сході. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW з посиланням на його інтерв'ю телеканалу Fox News.

Як зазначається, саміт відбудеться 13-14 лютого. 

"Ми зберемо разом десятки країн світу. Учасники саміту зосередяться на стабільності, мирі, свободі й безпеці на Близькому Сході. Це включає важливий елемент: подбати про те, щоб Іран не мав дестабілізувального впливу", - заявив Помпео.

Нагадаємо, прес-секретар МЗС Ірану Бахрам Касемі заявив, що Помпео оголосив США ворогом Тегерана

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу ввести жорсткі нові санкції проти Ірану в зв'язку з його програмою балістичних ракет.

Спеціальний посланник США по Ірану Брайан Хукс відкинув заяву Ірану про те, що його ракетна програма є оборонною. Він додав, що тестування ракет Ірану представляють загрозу і суперечать вимогам Ради Безпеки ООН.

До цього 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану

Турецька делегація їде до США для обговорення ситуації в Сирії Трамп анонсував зміни для власників американських віз H1-B
Новини України Сполучені Штати АмерикиІранПольша
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся