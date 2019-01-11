США проведуть у Польщі саміт, присвячений впливу Ірану на Близькому Сході

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Саміт відбудеться 13-14 лютого

США проведуть у Польщі міжнародний саміт, присвячений впливу Ірану на Близькому Сході. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW з посиланням на його інтерв'ю телеканалу Fox News.

Як зазначається, саміт відбудеться 13-14 лютого.

"Ми зберемо разом десятки країн світу. Учасники саміту зосередяться на стабільності, мирі, свободі й безпеці на Близькому Сході. Це включає важливий елемент: подбати про те, щоб Іран не мав дестабілізувального впливу", - заявив Помпео.

Нагадаємо, прес-секретар МЗС Ірану Бахрам Касемі заявив, що Помпео оголосив США ворогом Тегерана.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу ввести жорсткі нові санкції проти Ірану в зв'язку з його програмою балістичних ракет.

Спеціальний посланник США по Ірану Брайан Хукс відкинув заяву Ірану про те, що його ракетна програма є оборонною. Він додав, що тестування ракет Ірану представляють загрозу і суперечать вимогам Ради Безпеки ООН.

До цього 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану.