Помпео оголосив США ворогом Тегерана, - МЗС Ірану

Фото: Бахрам Касемі (facebook.com/iuvmru)

Адміністрація Трампа в минулому році прийняла рішення про відмову від участі в односторонньому порядку в ядерній угоді з Іраном

США знаходяться в розпачі через відсутність альтернативи ядерній угоді. Про це заявив прес-секретар МЗС Ірану Бахрам Касемі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Анадолу.

Касемі зазначив, що адміністрація Трампа в минулому році прийняла рішення про відмову від участі в односторонньому порядку в ядерній угоді з Іраном.

"Нова влада США явно була настроєна вороже по відношенню до Ірану і виступила проти всіх кроків попередньої адміністрації. Дії Білого дому, який йде на поводу у "невдачливих кіл", не служать інтересам США", - сказав Касемі.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу ввести жорсткі нові санкції проти Ірану в зв'язку з його програмою балістичних ракет.

Спеціальний посланник США по Ірану Брайан Хукс відкинув заяву Ірану про те, що його ракетна програма є оборонною. Він додав, що тестування ракет Ірану представляють загрозу і суперечать вимогам Ради Безпеки ООН.

Додамо, що 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа восстанавила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Санкції стосуються експорту нафти, судноплавства, банківської і всі інші галузей, які стосуються економіки.