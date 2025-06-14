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Як ескалація на Близькому Сході допоможе військовим зусиллям РФ в Україні: в ISW дали оцінку

Субота 14 червня 2025 04:20
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Як ескалація на Близькому Сході допоможе військовим зусиллям РФ в Україні: в ISW дали оцінку Фото: зростання цін на нафту може зіграти на руку Путіну (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Різке зростання цін на нафту на світових ринках після ударів Ізраїлю по Ірану може зіграти на руку Росії в її військових зусиллях проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

"Зростання цін на нафту після ударів Ізраїлю по Ірану може збільшити доходи Росії від продажу нафти і поліпшити її здатність підтримувати військові дії в Україні", - вважають аналітики.

Після операції Армії оборони Ізраїлю в Ірані ф'ючерси на нафту марки Brent зросли більш ніж на 5%, до 74,47 долара за барель. За даними ISW, доходи Росії від продажу нафти і газу становили приблизно 30% від загальних федеральних доходів країни у 2024 році.

Як зазначили аналітики, економічний тиск на РФ дедалі більше підриває її здатність у підтримці тривалих військових кампаній проти України. Раніше російський диктатор Володимир Путін скаржився, що будь-яке зниження цін на нафту може призвести до "дестабілізації російської економіки".

"Росія може використати раптове зростання цін на нафту, щоб подолати економічні труднощі та фінансувати затяжну війну в Україні, за умови, що ціна на нафту залишиться високою (наприклад, вище за 60 доларів за барель)", - пояснили в ISW.

Наслідки удару Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю завдала серію ударів по іранських військових і ядерних об'єктах 13 червня. Це позначилося на фондових ринках і цінах на золото та нафту.

Вартість нафти марки Brent досягла найвищого показника з квітня 2025 року. Водночас фондові ринки закрилися падінням індексів.

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