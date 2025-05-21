США проти включення пункту про подальшу підтримку України в заяву G7, - Politico

Спроби США послабити резолюції та комюніке

24 лютого Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) проголосували за підтвердження територіальної цілісності України, ухваливши резолюцію, яка засуджує повномасштабне вторгнення Росії. Водночас серед тих, хто голосував "проти" були США.

Українська резолюція, яку підтримувала Європа, була ухвалена перед голосуванням по протилежній пропозиції США. Остання ж лише закликала до швидкого завершення війни.

Згодом Генеральна асамблея ООН проголосувала за американський проєкт резолюції, який включав європейські поправки, проти яких виступали американці. Наприклад, "російсько-український конфлікт" було замінено на "повномасштабне вторгнення".

Тим часом ЗМІ пишуть, що комюніке літнього саміту НАТО може бути дуже коротким, щоб запобігти нетерпінню голови Білого дому Дональда Трампа.

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