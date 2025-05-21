США против включения пункта о дальнейшей поддержке Украины в заявление G7, - Politico

Попытки США ослабить резолюции и коммюнике

24 февраля Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовали за подтверждение территориальной целостности Украины, приняв резолюцию, осуждающую полномасштабное вторжение России. В то же время среди тех, кто голосовал "против" были США.

Украинская резолюция, которую поддерживала Европа, была принята перед голосованием по противоположному предложению США. Последняя же лишь призвала к скорейшему завершению войны.

Впоследствии Генеральная ассамблея ООН проголосовала за американский проект резолюции, который включал европейские поправки, против которых выступали американцы. Например, "российско-украинский конфликт" был заменен на "полномасштабное вторжение".

Между тем СМИ пишут, что коммюнике летнего саммита НАТО может быть очень коротким, чтобы предотвратить нетерпение главы Белого дома Дональда Трампа.

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