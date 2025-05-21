США против включения пункта о дальнейшей поддержке Украины в заявление G7, - Politico

Соединенные Штаты Америки (США) выступают против того, чтобы в летнем заявлении G7 упоминалась "дальнейшая поддержка" Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам неназванных чиновников, участвовавших в переговорах, Белый дом, кроме включения "дальнейшей поддержки" Украины также не желает, чтобы полномасштабное вторжение Российской Федерации (РФ) называлось "незаконным".
24 февраля Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовали за подтверждение территориальной целостности Украины, приняв резолюцию, осуждающую полномасштабное вторжение России. В то же время среди тех, кто голосовал "против" были США.
Украинская резолюция, которую поддерживала Европа, была принята перед голосованием по противоположному предложению США. Последняя же лишь призвала к скорейшему завершению войны.
Впоследствии Генеральная ассамблея ООН проголосовала за американский проект резолюции, который включал европейские поправки, против которых выступали американцы. Например, "российско-украинский конфликт" был заменен на "полномасштабное вторжение".
Между тем СМИ пишут, что коммюнике летнего саммита НАТО может быть очень коротким, чтобы предотвратить нетерпение главы Белого дома Дональда Трампа.
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