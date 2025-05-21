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США проти включення пункту про подальшу підтримку України в заяву G7, - Politico

Середа 21 травня 2025 10:00
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США проти включення пункту про подальшу підтримку України в заяву G7, - Politico Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки (США) виступають проти того, щоб в літній заяві G7 згадувалась "подальша підтримка" України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами неназваних чиновників, які брали участь у переговорах, Білий дім, окрім включення "подальшої підтримки" України також не бажає, щоб повномасштабне вторгнення Російської Федерації (РФ) називалось "незаконним".

Спроби США послабити резолюції та комюніке

24 лютого Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) проголосували за підтвердження територіальної цілісності України, ухваливши резолюцію, яка засуджує повномасштабне вторгнення Росії. Водночас серед тих, хто голосував "проти" були США.

Українська резолюція, яку підтримувала Європа, була ухвалена перед голосуванням по протилежній пропозиції США. Остання ж лише закликала до швидкого завершення війни.

Згодом Генеральна асамблея ООН проголосувала за американський проєкт резолюції, який включав європейські поправки, проти яких виступали американці. Наприклад, "російсько-український конфлікт" було замінено на "повномасштабне вторгнення".

Тим часом ЗМІ пишуть, що комюніке літнього саміту НАТО може бути дуже коротким, щоб запобігти нетерпінню голови Білого дому Дональда Трампа.

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