США проти участі України у саміті НАТО: у Politico дізнались деталі

Фото: США проти участі України у саміті НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати виступили проти участі України та чотирьох партнерів НАТО з Індо-Тихоокеанського регіону у цьогорічному саміті Альянсу, що відбудеться в Анкарі.

За словами чотирьох дипломатів, США тиснуть на союзників, щоб вони не запрошували Україну та чотирьох офіційних партнерів альянсу з Індо-Тихоокеанського регіону – Австралію, Нову Зеландію, Японію та Південну Корею – на офіційні зустрічі липневого саміту НАТО в Анкарі.

Вони додали, що країни все ще можуть бути запрошені на супутні заходи, причому таке прохання нібито частково виправдане зменшенням кількості зустрічей на вищому рівні.

"Відсутність країн-партнерів НАТО на полях саміту посилатиме сигнал про те, що, можливо, увага набагато більше буде зосереджена на ключових питаннях НАТО", - сказала колишня речниця НАТО Оана Лунгеску.

Також посадовець, який коментував ситуацію від імені НАТО, заявив, що Альянс "повідомить про участь партнерів на саміті у належний час".

У НАТО також запропонували виключити з цьогорічної зустрічі публічний форум – супутній захід, у якому зазвичай беруть участь лідери країн, експерти з оборони та урядовці на різних дискусійних панелях.

Відомо, що замість нього пройде Форум оборонної промисловості на полях саміту в Анкарі.

Цей крок нібито спрямований на скорочення витрат через брак ресурсів. Але це також може бути опосередковано зумовлене тиском США, враховуючи ширшу кампанію Вашингтона щодо скорочення фінансування міжнародних організацій.

Саміт НАТО в Анкарі

Нагадаємо, що саміт НАТО 2026 року відбудеться 7-8 липня в Анкарі, Туреччина, у президентському комплексі Бештепе. Це буде 36-та зустріч лідерів Альянсу. Туреччина вдруге прийматиме саміт. Основна увага приділятиметься реалізації рішень, прийнятих у на саміті у Гаазі минулого року.

Як повідомлялося, на саміті в Гаазі лідери НАТО погодилися збільшити витрати на оборону до 5% ВВП і поновили свої зобов’язання щодо взаємної оборони.

