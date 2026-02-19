США проти участі України у саміті НАТО: у Politico дізнались деталі

Сполучені Штати виступили проти участі України та чотирьох партнерів НАТО з Індо-Тихоокеанського регіону у цьогорічному саміті Альянсу, що відбудеться в Анкарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами чотирьох дипломатів, США тиснуть на союзників, щоб вони не запрошували Україну та чотирьох офіційних партнерів альянсу з Індо-Тихоокеанського регіону – Австралію, Нову Зеландію, Японію та Південну Корею – на офіційні зустрічі липневого саміту НАТО в Анкарі.
Вони додали, що країни все ще можуть бути запрошені на супутні заходи, причому таке прохання нібито частково виправдане зменшенням кількості зустрічей на вищому рівні.
"Відсутність країн-партнерів НАТО на полях саміту посилатиме сигнал про те, що, можливо, увага набагато більше буде зосереджена на ключових питаннях НАТО", - сказала колишня речниця НАТО Оана Лунгеску.
Також посадовець, який коментував ситуацію від імені НАТО, заявив, що Альянс "повідомить про участь партнерів на саміті у належний час".
У НАТО також запропонували виключити з цьогорічної зустрічі публічний форум – супутній захід, у якому зазвичай беруть участь лідери країн, експерти з оборони та урядовці на різних дискусійних панелях.
Відомо, що замість нього пройде Форум оборонної промисловості на полях саміту в Анкарі.
Цей крок нібито спрямований на скорочення витрат через брак ресурсів. Але це також може бути опосередковано зумовлене тиском США, враховуючи ширшу кампанію Вашингтона щодо скорочення фінансування міжнародних організацій.
Нагадаємо, що саміт НАТО 2026 року відбудеться 7-8 липня в Анкарі, Туреччина, у президентському комплексі Бештепе. Це буде 36-та зустріч лідерів Альянсу. Туреччина вдруге прийматиме саміт. Основна увага приділятиметься реалізації рішень, прийнятих у на саміті у Гаазі минулого року.
Як повідомлялося, на саміті в Гаазі лідери НАТО погодилися збільшити витрати на оборону до 5% ВВП і поновили свої зобов’язання щодо взаємної оборони.