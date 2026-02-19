RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США против участия Украины в саммите НАТО: в Politico узнали детали

Фото: США против участия Украины в саммите НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты выступили против участия Украины и четырех партнеров НАТО из Индо-Тихоокеанского региона в нынешнем саммите Альянса, который состоится в Анкаре.

По словам четырех дипломатов, США давят на союзников, чтобы они не приглашали Украину и четырех официальных партнеров альянса из Индо-Тихоокеанского региона - Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею - на официальные встречи июльского саммита НАТО в Анкаре.

Они добавили, что страны все еще могут быть приглашены на сопутствующие мероприятия, причем такая просьба якобы частично оправдана уменьшением количества встреч на высшем уровне.

"Отсутствие стран-партнеров НАТО на полях саммита будет посылать сигнал о том, что, возможно, внимание гораздо больше будет сосредоточено на ключевых вопросах НАТО", - сказала бывшая пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Также чиновник, который комментировал ситуацию от имени НАТО, заявил, что Альянс "сообщит об участии партнеров на саммите в надлежащее время".

В НАТО также предложили исключить из нынешней встречи публичный форум - сопутствующее мероприятие, в котором обычно принимают участие лидеры стран, эксперты по обороне и чиновники на различных дискуссионных панелях.

Известно, что вместо него пройдет Форум оборонной промышленности на полях саммита в Анкаре.

Этот шаг якобы направлен на сокращение расходов из-за нехватки ресурсов. Но это также может быть косвенно обусловлено давлением США, учитывая более широкую кампанию Вашингтона по сокращению финансирования международных организаций.

 

Саммит НАТО в Анкаре

Напомним, что саммит НАТО 2026 года состоится 7-8 июля в Анкаре, Турция, в президентском комплексе Бештепе. Это будет 36-я встреча лидеров Альянса. Турция во второй раз будет принимать саммит. Основное внимание будет уделяться реализации решений, принятых в на саммите в Гааге в прошлом году.

Как сообщалось, на саммите в Гааге лидеры НАТО согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и возобновили свои обязательства по взаимной обороне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиНАТОУкраина