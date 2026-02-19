По словам четырех дипломатов, США давят на союзников, чтобы они не приглашали Украину и четырех официальных партнеров альянса из Индо-Тихоокеанского региона - Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею - на официальные встречи июльского саммита НАТО в Анкаре.

Они добавили, что страны все еще могут быть приглашены на сопутствующие мероприятия, причем такая просьба якобы частично оправдана уменьшением количества встреч на высшем уровне.

"Отсутствие стран-партнеров НАТО на полях саммита будет посылать сигнал о том, что, возможно, внимание гораздо больше будет сосредоточено на ключевых вопросах НАТО", - сказала бывшая пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Также чиновник, который комментировал ситуацию от имени НАТО, заявил, что Альянс "сообщит об участии партнеров на саммите в надлежащее время".

В НАТО также предложили исключить из нынешней встречи публичный форум - сопутствующее мероприятие, в котором обычно принимают участие лидеры стран, эксперты по обороне и чиновники на различных дискуссионных панелях.

Известно, что вместо него пройдет Форум оборонной промышленности на полях саммита в Анкаре.

Этот шаг якобы направлен на сокращение расходов из-за нехватки ресурсов. Но это также может быть косвенно обусловлено давлением США, учитывая более широкую кампанию Вашингтона по сокращению финансирования международных организаций.