В США протестующие сожгли флаг страны после выступления Трампа

Американские демонстранты сожгли флаг США у Белого Дома в Вашингтоне после выступления президента страны Дональда Трампа с речью по случаю Дня независимости США. Ранее демонстранты пытались снести несколько памятников.

Об этом сообщает издание The Hill.

Как отмечается, сжигание флага организовали участники Революционной коммунистической партии. Во время инцидента протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги, против "рабства, геноцида и войны" и "Америка никогда не была великой".



Перед сожжением флага демонстранты устроили акцию "Откажись от фашизма", а также призвали Трампа и вице-президента США Пенса уйти в отставку.

Напомним, во время выступления Трамп заявил, что США победили фашистов и коммунистов, а скоро победят и левых. Он отметил, что не позволит "разъяренной толпе свергать наши статуи, стирать нашу историю, вести идеологическую обработку наших детей и попирать наши принципы".

Ранее демонстранты в США пытались свалить статую седьмого президента страны Эндрю Джесона, которая находится напротив Белого дома в Вашингтоне.

Кроме того, в США протестующие снесли и сбросили в залив памятник Колумбу.