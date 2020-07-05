В США протестующие снесли и сбросили в залив памятник Колумбу

Статуя из мрамора была установлена в Балтиморе в 1984 году

Протестующие в городе Балтимор в американском штате Мэриленд скинули с постамента памятник Христофору Колумбу. Это один из трех памятников Колумбу в городе.

Об этом сообщает издание Baltimore Sun.

Группа протестующих с криками накинула веревки на статую и скинула с постамента, после чего они выкатили ее к заливу и на фоне фейерверков в городе в честь Дня независимости выкинули в воду.

Отметим, что статуя из мрамора была установлена в 1984 году.

Ранее президент США в своей речи ко Дню независимости заявил, что что не позволит "разъяренной толпе свергать наши статуи, стирать нашу историю, вести идеологическую обработку наших детей и попирать наши принципы".

Напомним, протесты в США против полицейского насилия и расизма начались после того, как в Миннеаполисе при задержании правоохранителями умер темнокожий житель города Джордж Флойд. Полицейские применили к нему жесткий удушающий прием. Вскоре протесты переросли в массовые беспорядки.

По всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

Из-за проетстов в Нью-Йорке демонтируют Конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории.

Также сообщалось, что демонстранты в США пытались свалить статую седьмого президента страны Эндрю Джесона, которая находится напротив Белого дома в Вашингтоне.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Надежда Собенко