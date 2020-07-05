США победили фашистов и коммунистов, победят и радикальных левых, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп назвал США маяком свободы, процветания и возможностей для всех

Президент США Дональд Трамп поздравил американцев с 244-й годовщиной Дня независимости. Он назвал страну маяком свободы, процветания и возможностей для всех.

Об этом говорится в обращении президента, опубликованном на сайте Белого дома.

Выступая на мероприятии "Салют Америке - 2020" по случаю Дня независимости США Трамп заявил, что Соединенные Штаты в прошлом победили фашистов и коммунистов, а теперь должны одолеть радикальных левых внутри страны. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

"Американские герои победили нацистов, низложили фашистов, свергли коммунистов, сохранили американские ценности, подтвердили американские принципы и загнали террористов на самый край земли. Сейчас мы в процессе разгрома радикальных левых, марксистов, анархистов, подстрекателей, мародеров и людей, которые во многих случаях сами не понимают, чего они делают", - заявил он.

Трам подчеркнул, что не позволит разъяренной толпе "свергать наши статуи, стирать нашу историю, вести идеологическую обработку наших детей и попирать наши принципы".

Отметим празднование Дня независимости США проходит на южной лужайке Белого дома. Там установлены столы для гостей и пушки для салюта. Играет военный оркестр.

Ранее Трамп выступил с речью в честь Дня независимости США у монумента на горе Рашмор, в штате Южная Дакота. На этом гигантском барельефе изображены портреты президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, сообщает Еuronews.

Во время выступления Трамп назвал участников движения против расовой дискриминации в США "новыми левыми фашистами" и заявил, что они хотят уничтожить историю и ценности страны и "низвергнуть американскую революцию".

"Я направляю федеральные силы правопорядка для охраны наших памятников, ареста мятежников и привлечения к ответственности нарушителей закона. Люди, которые повредили либо осквернили статуи и памятники, получат как минимум 10 лет тюрьмы", - заявил он.

Трамп объявил также о создании нового памятника под названием "Национальный сад американских героев".

По его словам, в открытом парке будут установлены статуи величайших американцев, которые когда-либо жили.

Выступление президента США прошло на фоне акции протеста. Манифестацию организовали представители коренных народностей, которые напомнили, что мемориал "Монт Рашмор" расположен в горном массиве Блэк-Хилс, территории которого были отобраны поселенцами у индейцев племени Дакота в XIX веке.

Полиция применила перцовые баллончики для разгона манифестантов и отогнала три фургона, перекрывавших дорогу. Около 15 демонстрантов были задержаны.

Напомним, протесты в США против полицейского насилия и расизма начались после того, как в Миннеаполисе при задержании правоохранителями умер темнокожий житель города Джордж Флойд. Полицейские применили к нему жесткий удушающий прием. Вскоре протесты переросли в массовые беспорядки.

В Нью-Йорке демонтируют Конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории.

Также сообщалось, что демонстранты в США пытались свалить статую седьмого президента страны Эндрю Джесона, которая находится напротив Белого дома в Вашингтоне.

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Автор: Надежда Собенко